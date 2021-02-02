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Пользователи Instagram смогут восстанавливать недавно удаленные публикации
Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

Пользователи Instagram смогут восстанавливать недавно удаленные публикации

Никита Абрамов

Технологии

В социальной сети Instagram ввели новую функцию, благодаря которой пользователи могут восстанавливать недавно удаленные публикации. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщила пресс-служба соцсети.

— Сегодня мы представляем функцию «недавно удаленное», которая поможет управлять вашим контентом. Мы знаем, что люди просили об этом, и теперь впервые вы можете просматривать и восстанавливать удаленный контент в приложении Instagram, — говорится в сообщении пресс-службы сервиса.

Уточняется, что сторис можно будет восстанавливать только в течение суток. Все остальные публикации можно будет восстанавливать в течение 30 дней с момента удаления.

Также введены дополнительные меры безопасности для того, чтобы злоумышленники не могли взломать аккаунт и удалить публикацию, сообщает ТАСС.

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