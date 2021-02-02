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Росгвардейцы нашли и вернули родителям пропавшего ребенка в Москве
Фото: Пресс-служба Росгвардии

Росгвардейцы нашли и вернули родителям пропавшего ребенка в Москве

Юлия Курганова

Происшествия
Россия, Москва, Верхняя Красносельская улица Карта всех событий

Столичные росгвардейцы разыскали и вернули родителям пропавшую девочку. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщили в пресс-службе столичного управления национальной гвардии РФ.

В Центральном административном округе Москвы к сотруднику вневедомственной охраны ГУ Росгвардии подошла взволнованная женщина и рассказала, что ее 8-летняя дочь вышла из школы и не вернулась домой. Она подробно описала приметы девочки. Росгвардеец передал информацию всем автоэкипажам, которые находились на маршруте патрулирования Красносельского района.

Через несколько минут автоэкипаж вневедомственной охраны на Верхней Красносельской улице заметил девочку, подходящую по приметам. Она пояснила правоохранителям, что после школы решила прогуляться и забыла о времени.

Росгвардейцы нашли и вернули родителям пропавшего ребенка в МосквеФото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по городу Москве

Сотрудники вневедомственной охраны передали школьницу родителям.

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