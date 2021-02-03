В здании училища олимпийского резерва № 1 в Москве проведут капитальный ремонт

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Россия, Москва, 16-я Парковая улица, 11 Карта всех событий

Здание столичного среднего специального училища олимпийского резерва № 1 отремонтируют. Проект капитального ремонта согласован в Мосгосэкспертизе.

В рамках работ будут заменены внешние двери и окна, обновлена кровля. В здании поменяют полы и восстановят стены и потолки. Специалисты обновят лестницы, ограждения и уложат нескользящую керамогранитную плитку. Также будут заменены инженерные коммуникации.

По словам главы Мосгосэкспертизы Анны Яковлевой, в помещениях женской и мужской гимнастики заменят обновят зеркала и хореографические станки.

— Будут нанесены логотипы на стену и пол. Существующий архитектурный облик здания в ходе работ будет сохранен, — добавила Анна Яковлева.

Специалисты заменят силовое электрооборудование и электроосвещение, систему водопровода и отопления, а также вентиляции и кондиционирования, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Напомним, спортивное училище олимпийского резерва было построено в Восточном Измайлове в 1970 году. Здание располагается в доме № 11 по 16-я Парковой улице.

Читайте также: Девять жилых домов — объектов культурного наследия отреставрируют за счет городских субсидий