В здании училища олимпийского резерва № 1 в Москве проведут капитальный ремонт
Здание столичного среднего специального училища олимпийского резерва № 1 отремонтируют. Проект капитального ремонта согласован в Мосгосэкспертизе.
В рамках работ будут заменены внешние двери и окна, обновлена кровля. В здании поменяют полы и восстановят стены и потолки. Специалисты обновят лестницы, ограждения и уложат нескользящую керамогранитную плитку. Также будут заменены инженерные коммуникации.
По словам главы Мосгосэкспертизы Анны Яковлевой, в помещениях женской и мужской гимнастики заменят обновят зеркала и хореографические станки.
— Будут нанесены логотипы на стену и пол. Существующий архитектурный облик здания в ходе работ будет сохранен, — добавила Анна Яковлева.
Специалисты заменят силовое электрооборудование и электроосвещение, систему водопровода и отопления, а также вентиляции и кондиционирования, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
Напомним, спортивное училище олимпийского резерва было построено в Восточном Измайлове в 1970 году. Здание располагается в доме № 11 по 16-я Парковой улице.
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