Количество привившихся от коронавируса в мире превысило число заболевших

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В мире количество людей, которые сделали прививку от коронавируса, превысило число заболевших COVID-19. Об этом сообщает ТАСС в среду, 3 февраля.

Уточняется, что, по официальным данным, в мире прививку от коронавируса сделали не менее 105,1 миллиона человек. Заразились коронавирусом в мире около 103,9 миллиона человек.

Больше всего прививок было сделано в США — 33,7 миллиона. На втором месте оказалась Великобритания, где привились 10,2 миллиона человек. Третье место по числу сделавших прививку занимает Израиль с показателем в 5,05 миллиона.

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