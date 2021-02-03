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В Москве сняли все установленные 2 февраля ограничения дорожного движения
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Москве сняли все установленные 2 февраля ограничения дорожного движения

Ксения Монахова

Город
Россия, Москва, 3-я улица БухвостоваКарта всех событий

Ограничения дорожного движения, которые были установлены во вторник, 2 февраля, в столице сняты. Об этом сообщили в пресс-службе московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Отмечается, что на данный момент движение в столице открыто.

— Ограничений движения в Москве сейчас нет, все, что вчера (2 февраля — прим. «ВМ») перекрывали, открыто, — цитирует слова пресс-службы РИА Новости.

Напомним, дорожное движение было перекрыто во вторник, 2 февраля. Для проезда ограничили Проектируемый проезд 917 от улицы 1-я Бухвостова до улицы Богородский Вал, улицу 3-я Бухвостова от улицы Краснобогатырской до Проектируемого проезда 917 и улицу 1-я Бухвостова от улицы 3-я Бухвостова до улицы 2-я Бухвостова.

Ранее сообщалось, что движение транспорта в Москве ограничено с 21 января в районах Коньково, Теплый Стан и Ясенево из-за закрытия до 7 февраля участка Калужско-Рижской линии столичного метрополитена.

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