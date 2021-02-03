Еще 60 дорог планируют построить в Подмосковье до 2024 года

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Около 60 новых дорожных объектов появится в 20 муниципальных образованиях Московской области в течение ближайших трех лет. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

— Транспортные вопросы будут решены до 2024 года в 20 муниципалитетах нашего региона. Там запланировано возведение почти 60 новых дорожных объектов, — рассказал глава областного министерства транспорта Алексей Гержик.

Он также добавил, что ежегодно в Подмосковье будут строить примерно 90 километров новых дорог. Например, в этом году запланировано ввести в эксплуатацию девять региональных объектов по национальном проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) и шесть федеральных. Их общая протяженность составит более 97 километров.

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