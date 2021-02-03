Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Еще 60 дорог планируют построить в Подмосковье до 2024 года
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Еще 60 дорог планируют построить в Подмосковье до 2024 года

Елена Фролова

Общество

Около 60 новых дорожных объектов появится в 20 муниципальных образованиях Московской области в течение ближайших трех лет. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

— Транспортные вопросы будут решены до 2024 года в 20 муниципалитетах нашего региона. Там запланировано возведение почти 60 новых дорожных объектов, — рассказал глава областного министерства транспорта Алексей Гержик.

Он также добавил, что ежегодно в Подмосковье будут строить примерно 90 километров новых дорог. Например, в этом году запланировано ввести в эксплуатацию девять региональных объектов по национальном проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) и шесть федеральных. Их общая протяженность составит более 97 километров.

Читайте также: Пятнадцать железнодорожных переходов появится в Подмосковье в 2021 году

транспортМосковская областьстроительство
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Исторической науке грозит опасность

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Астролог, дай прогноз получше

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вместо эмоций один сплошной мат

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Родитель, учитель, советник: кто отвечает за воспитание детей

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Назло русским умереть от ковида

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Человек беспримерной верности: памяти Василия Ланового

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Вот она — национальная идея

Все мнения
О проекте