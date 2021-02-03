Пушков отреагировал на слова адмирала США, допускающего ядерную войну с Россией

Фото: Пресс-служба Совфеда

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание американского адмирала Чарльза Ричарда, допустившего вероятность ядерной войны с Россией или Китаем.

— В Пентагоне лучше бы думали, как не допустить ядерный конфликт, а не о том, как США могут спровоцировать его применением обычных вооружений, — отметил Алексей Пушков в Twitter-аккаунте.

Он пояснил, что американцы не понимают полностью, что такое ядерная война. Сенатор также посоветовал им посмотреть фильмы на эту тему, такие как «На следующий день».

Ранее Чарльз Ричард заявил, что кризис в отношениях с Россией и Китаем может перерасти в ядерный конфликт.

В Пентагоне лучше бы думали, как не допустить ядерный конфликт, а не о том, как США могут спровоцировать его применением обычных вооружений. Там до конца не понимают, что такое ядерная война. Пусть фильмы хоть посмотрят - «На следующий день», скажем. Необходимый ядерный ликбез. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) February 3, 2021

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