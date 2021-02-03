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Диетолог рассказала, в чем опасность питьевых йогуртов
Фото: Светлана Можаева

Диетолог рассказала, в чем опасность питьевых йогуртов

Анастасия Колоскова

Здоровье

Врач-диетолог Анжелика Дюваль предупредила о том, что приобретаемые в магазинах питьевые йогурты могут нанести вред здоровью.

Так, лабораторные исследования показали, что сетевые магазины очень часто нарушают температурный режим хранения питьевых йогуртов. Из-за этого в продукте развивается патогенная среда, в которой могут быть даже кишечные палочки. По словам специалиста, на момент покупки йогурта его состав уже не соответствует указанному на этикетке.

— Питьевые йогурты не считаю необходимым продуктом в здоровом рационе человека. В их состав входят различные сахара или их виды, сиропы, крахмалы. Это все вредно, потому что первое, чем питаются патогенные бактерии в нашем организме, — это сладкая среда. Поэтому сладкие питьевые йогурты никаким образом пищеварению не способствуют, а только, наоборот, приводят к дисбактериозам и снижению общего иммунитета, потому что наш иммунитет зависит от нашей микрофлоры, — цитирует Дюваль «Ридус».

Также специалист отметила, что частое употребление питьевых йогуртов увеличивает нагрузку на поджелудочную железу и на печень и способствует набору лишнего веса.

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