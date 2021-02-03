Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Более 2200 москвичей обратились в единый контактный центр за январь
Фото: Пресс-служба соцкомплекса

Более 2200 москвичей обратились в единый контактный центр за январь

Ксения Монахова

Город

За январь 2021 года специалисты единого контактного центра приняли более 2200 обращений жителей столицы. Об этом в среду, 3 февраля, сообщил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его словам, половина из обращений была посвящена вопросам реализации программы реновации.

— Так, чаще жители спрашивали о порядке предоставления жилых помещений, сроках переселения и подборе «стартовых» площадок, — подчеркнул Сергей Левкин.

Он напомнил, что работники единого контактного центра Стройкомплекса Москвы оповещают горожан и участников инвестиционно-строительной деятельности о строительстве объектов транспортной и социальной инфраструктуры, а также жилья. Жители столицы могут узнать о сроках начала или завершения строительства объектов, а также поинтересоваться о текущем состоянии сооружений.

По словам Сергея Левкина, специалисты всегда готовы рассмотреть индивидуально каждое входящее обращение и дать полноценный ответ на любой интересующий вопрос. Единый контактный центр стройкомплекса создан в 2017-м по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Задать вопросы специалистам центра можно по телефону +7 (499) 401-01-01.

Читайте также: Нежилую постройку 1972 года на северо-востоке Москвы выставили на торги

кол-центрМосквастроительство
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Исторической науке грозит опасность

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Астролог, дай прогноз получше

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вместо эмоций один сплошной мат

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Родитель, учитель, советник: кто отвечает за воспитание детей

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Назло русским умереть от ковида

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Человек беспримерной верности: памяти Василия Ланового

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Вот она — национальная идея

Все мнения
О проекте