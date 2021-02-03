Более 2200 москвичей обратились в единый контактный центр за январь

Фото: Пресс-служба соцкомплекса

За январь 2021 года специалисты единого контактного центра приняли более 2200 обращений жителей столицы. Об этом в среду, 3 февраля, сообщил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его словам, половина из обращений была посвящена вопросам реализации программы реновации.

— Так, чаще жители спрашивали о порядке предоставления жилых помещений, сроках переселения и подборе «стартовых» площадок, — подчеркнул Сергей Левкин.

Он напомнил, что работники единого контактного центра Стройкомплекса Москвы оповещают горожан и участников инвестиционно-строительной деятельности о строительстве объектов транспортной и социальной инфраструктуры, а также жилья. Жители столицы могут узнать о сроках начала или завершения строительства объектов, а также поинтересоваться о текущем состоянии сооружений.

По словам Сергея Левкина, специалисты всегда готовы рассмотреть индивидуально каждое входящее обращение и дать полноценный ответ на любой интересующий вопрос. Единый контактный центр стройкомплекса создан в 2017-м по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Задать вопросы специалистам центра можно по телефону +7 (499) 401-01-01.

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