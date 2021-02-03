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Началось строительство взрослой поликлиники в районе Измайлово
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Началось строительство взрослой поликлиники в районе Измайлово

Анастасия Чанцева

Город
Россия, Москва, Измайловский проспектКарта всех событий

Строительство взрослой поликлиники на 750 посещений в смену стартовало в районе Измайлово. Об этом сообщили в пресс-службе департамента строительства со ссылкой на руководителя ведомства Рафика Загрутдинова.

— Началось строительство новой взрослой поликлиники второго уровня на 750 посещений в смену по адресу Измайловский проспект, д. 63, 65, 67, в районе Измайлово, — уточнил Загрутдинов.

Он отметил, что пока проходят работы по подготовке к строительству, ввести в эксплуатацию здание планируют в 2022 году. Новая поликлиника будет разделена на два уровня. Медучреждение первого уровня оказывает первичную доврачебную, врачебную и первичную специализированную медико-санитарную помощь. На втором уровне оказывать медпомощь будут высококвалифицированные специалисты с применением современного оборудования, расходных материалов и медикаментов. Сама поликлиника будет пятиэтажной.

— В поликлинике высотой в пять этажей запланированы следующие структурные подразделения: кафе готового питания; блок платных услуг; блок приема анализов/введения инъекций; блок дежурного врача; блок лучевой диагностики; блок врачей общей практики; блок выдачи больничных листов; блок выдачи рецептов; блок функциональной диагностики; блок врачей специалистов; блок аптеки; блок отделения терапии; блок помещений для проведения эндоскопических исследований; блок патронажной службы; блок реабилитации; блок ЦСО; административно-хозяйственные помещения, — рассказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что наиболее посещаемые кабинеты специалистов будут находиться на первом этаже, чтобы сделать посещение более комфортным.

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