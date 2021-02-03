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«Как ангелочек»: поклонники восхитились новым романтическим образом Арзамасовой
Фото: instagram.com/liza_arzamasova

«Как ангелочек»: поклонники восхитились новым романтическим образом Арзамасовой

Анастасия Колоскова

Звезды

Поклонники Лизы Арзамасовой восхитились новым романтическим образом актрисы на снимке, который она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

На выполненном в стиле ретро фото актриса позирует, сидя на стуле у старинного фортепиано. Ее волосы уложены в пышные кудри, а сама она одета в светлое воздушное платье. Образ дополняют крупные браслеты и кольца на руках девушки.

Подписчики Лизы осыпали ее комплиментами.

«Сказочная»;« Шедевр!»; «Лиза, вы, как всегда, прекрасны!»; «Рождественская открытка!»; «Суперобраз»; «Нереальная»; «Как ангелочек»; «Вау, какая прелесть! А прическа просто шикарная!» — написали они в комментариях.

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Лиза Арзамасовафото в Instagramобраз
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