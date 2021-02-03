Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Мизулина рассказала, что большинство детей не рассказывают родителям об активности в соцсетях
Фото: pexels.com / Ekaterina Bolovtsova

Мизулина рассказала, что большинство детей не рассказывают родителям об активности в соцсетях

Кирилл Николаев

Общество

Больше 80 процентов детей не рассказывают родителям о своей активности в социальных сетях. Об этом в среду, 3 февраля, сообщила член Общественной палаты Российской Федерации Екатерина Мизулина.

Мизулина представила данные опроса Лиги безопасного интернета. В нем приняли участие порядка 100 тысяч российских школьников. По ее словам, четверо из пятерых детей говорят о том, что они не сообщают родителям о том, чем занимаются в социальных сетях. Это примерно 81 процент из общего числа опрошенных.

Мизулина добавила, что 82 процента детей считают интернет небезопасным, несмотря на то, что они постоянно им пользуются, сообщает РИА Новости.

Читайте также: Около четверти российских компаний оставят сотрудников на удаленке

опросдетиИнтернет
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Мы есть то, что мы едим

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пернатый спецназ: как птицы мира помогли победить в войне

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Почему дорожают ЖКУ

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Исторической науке грозит опасность

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Астролог, дай прогноз получше

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вместо эмоций один сплошной мат

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Человек беспримерной верности: памяти Василия Ланового

Все мнения
О проекте