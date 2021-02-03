Мизулина рассказала, что большинство детей не рассказывают родителям об активности в соцсетях

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Больше 80 процентов детей не рассказывают родителям о своей активности в социальных сетях. Об этом в среду, 3 февраля, сообщила член Общественной палаты Российской Федерации Екатерина Мизулина.

Мизулина представила данные опроса Лиги безопасного интернета. В нем приняли участие порядка 100 тысяч российских школьников. По ее словам, четверо из пятерых детей говорят о том, что они не сообщают родителям о том, чем занимаются в социальных сетях. Это примерно 81 процент из общего числа опрошенных.

Мизулина добавила, что 82 процента детей считают интернет небезопасным, несмотря на то, что они постоянно им пользуются, сообщает РИА Новости.

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