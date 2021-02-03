Путин обсудил с Вучичем дальнейшие поставки вакцины «Спутник V» в Сербию
Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич провели телефонный разговор. Об этом в среду, 3 февраля, сообщили на сайте Кремля.
Главы государств обсудили борьбу с коронавирусной инфекцией. Путин и Вучич затронули вопрос дальнейшей поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Сербию.
Также президенты обсудили решения по косовской проблеме, которое должно быть утверждено Советом Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН). Стороны отметили успешную реализацию совместных проектов в энергетике, транспорте и высокотехнологичных отраслях.
Ранее Владимир Путин обсудил с президентом Аргентины Альберто Фернандесом сотрудничество в борьбе с коронавирусом.
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