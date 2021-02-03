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Василиса Володина объяснила, какие части тела не стоит доверять косметологам в феврале
Фото: instagram.com/vasilisa.volodina

Василиса Володина объяснила, какие части тела не стоит доверять косметологам в феврале

Василий Плиткин

Звезды

Астролог Василиса Володина предупредила женщин, решившихся на изменения внешности в феврале. По ее словам, до 25 февраля Венера находится в Водолее, в этот период лучше не трогать зону шеи и нижней челюсти, но совсем забывать о походах к косметологу не стоит.

— У многих появится ощущение, что оковы рухнули. Стремление разнообразить жизнь позволит махнуть рукой на ограничения, которые уже так всех допекли. Мы начнем чаще выходить из дома и за рамки приличий, — заявила астролог.

Володина призвала не совершать необдуманных и импульсивных поступков, чтобы потом не испытывать стыд.

— Не пытайтесь выделяться просто ради того, чтобы выделиться. Удовольствия на 5 минут. А кличка «Люба – звезда Youtub’a» прилипнет надолго. Сочувствуйте людям, а не идеям. Прекратите считать, что «все в мире равны, а я ровнее» и требовать неограниченных прав в отношениях, — отметила Володина.

Пост опубликован на ее странице в Instagram.

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