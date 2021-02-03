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СК возбудил уголовное дело по факту ранения мирного жителя Донбасса
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

СК возбудил уголовное дело по факту ранения мирного жителя Донбасса

Кирилл Николаев

Происшествия

Российские следователи возбудили уголовное дело по факту ранения мирного жителя Донбасса. Об этом в среду, 3 февраля, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации.

По данным следствия, 3 февраля 2021 года военнослужащие Вооруженных сил Украины обстреляли из тяжелого вооружения объекты гражданской инфраструктуры на улице Смирнова. В результате 65-летний мирный житель Донбасса получил ранение.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 356 Уголовного кодекса РФ «Применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации». Выясняются все обстоятельства случившегося.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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