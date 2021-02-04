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Диетолог развеял миф о вреде питания перед сном
Фото: pixabay.com/ru

Диетолог развеял миф о вреде питания перед сном

Юлия Курганова

Здоровье

Диетолог Филипп Кузьменко развеял популярный миф о том, что есть перед сном вредно.

Он утверждает, что секрет сохранения или уменьшения веса кроется в контроле за суточной нормой калорий. По словам специалиста, для организма неважно, в какое время суток человек употреблял пищу.

— Вы можете весь день не есть, а потом на ночь съесть две тысячи калорий, — заявил Кузьменко в интервью радио Sputnik.

Он добавил, что если плохо спится на полный желудок, то лучше ложиться спать голодным. Если же голодным плохо спать, то можно выпить йогурт, съесть творог, но не нужно переедать.

Диетолог подчеркнул, что человек должен сам подобрать тот режим питания, который подходит лично ему.

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