Синоптики сообщили о снежной погоде в Москве 4 февраля

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В четверг, 4 февраля, столичный регион будет находиться под влиянием циклона и связанного с ним холодного атмосферного фронта. Ожидается облачная погода с прояснениями, будет идти снег во второй половине дня.

Максимальная температура воздуха в Москве составит от минус двух до нуля градусов, к вечеру будет понижение до семи-пяти градусов мороза. В Подмосковье ожидается температура от минус трех до восьми градусов.

Ветер будет дуть западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 741 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 75 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в столичном регионе наблюдаются ощутимые колебания атмосферного давления на пониженном фоне, кислородный режим благоприятный. Метеочувствительные люди с различными хроническими недугами, особенно перенесшие острые заболевания, ослабленные, с проявлениями вегетативных и психо-эмоциональных расстройств тяжело реагируют на погодные изменения. Чтобы легче переносить изменения внешних факторов, следует соблюдать режим труда и отдыха, не давать организму чрезмерную нагрузку. Нужно совершать небольшие прогулки на свежем воздухе.

Выполнение рекомендаций врача и прием назначенных лекарств снижает риск развития неблагоприятных реакций. Для практически здоровых людей, не страдающих повышенной метеочувствительностью, такие внешние условия являются благоприятными.

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