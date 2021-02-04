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СК просит арестовать участника несанкционированной акции в центре Москвы
Фото: СК РФ

СК просит арестовать участника несанкционированной акции в центре Москвы

Юлия Ямпольская

Происшествия

Следователи ходатайствуют об аресте обвиняемого в применении насилия в отношении полицейского во время несанкционированной акции в центре столицы. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Москве.

Уточняется, что 23 января 2021 года мужчина нанес сотруднику правоохранительных органов, который находился при исполнении своих должностных обязанностей, несколько ударов в область головы и туловища. Обвиняемым оказался житель Мурманской области, временно пребывающий на территории столичного региона. В ходе допроса фигурант признал свою вину.

На данный момент ему предъявили обвинение, в скором времени мужчине будет избрана мера пресечения.

В субботу, 23 января, в столице прошла несанкционированная акция, в ходе которой были зафиксированы факты применения насилия в отношении правоохранителей. Подобные события прошли и в других городах России. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых граждан за участие в незаконных мероприятиях.

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