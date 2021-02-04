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Проект о ежемесячных выплатах беременным разрабатывают в Госдуме
Фото: pexels.com / Andre Furtado

Проект о ежемесячных выплатах беременным разрабатывают в Госдуме

Елена Фролова

Общество

Законопроект о выдаче беременным женщинам сертификата, дающего право на ежемесячные выплаты в течение полутора лет, разрабатывают в Государственной думе РФ. Размер такой платы составит 20 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на депутата Николая Земцова.

Парламентарий рассказал, что данная мера позволит женщинам пережить непростой в экономическом плане период жизни, а также удержит многих от аборта.

— Будущие матери должны получать такой сертификат, дающий право на выплату ежемесячно этих денежных средств, которые бы, по сути, гарантировали ребенку жизнь и помогли их мамам пройти этот критический период, — отметил депутат.

Документ планируется внести на рассмотрение Госдумы во время весенней сессии.

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Госдумабеременностьвыплаты
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