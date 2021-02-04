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Судебное разбирательство над экс-руководством Белгазпромбанка начнется 17 февраля
Фото: twitter.com/mfame_guru

Судебное разбирательство над экс-руководством Белгазпромбанка начнется 17 февраля

Юлия Ямпольская

В мире

Верховный суд Белоруссии 17 февраля начнет разбирательство по уголовному делу в отношении экс-руководства ОАО «Белгазпромбанк», которое обвиняется в получении взяток и легализации средств, добытых преступным путем. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщили в суде.

— Назначить судебное разбирательство коллегиально в открытом судебном заседании в помещении суда Московского района Минска 17 февраля 2021 года, — цитирует судью Верховного суда ТАСС.

В ходе предварительного заседания установили, что шесть участников уголовного дела в полном объеме исполнили условия досудебного соглашения о сотрудничестве. Препятствия для начала рассмотрения уголовного дела в суде на данный момент отсутствуют.

Уголовное преследование в отношении кандидата на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико

Летом 2020 года в Минске в головном офисе Белгазпромбанка, возглавляемого Виктором Бабарико на протяжении двух десятков лет, прошли обыски. Правоохранители утверждали, что на базе компании орудовала организованная преступная группа, вывозившая деньги за рубеж.

В рамках уголовных дел об уклонении от уплаты налогов и о легализации средств, полученных противозаконным путем, были задержаны 15 человек, включая руководство банка. По мнению кандидата на высший руководящий пост Белоруссии, действия сотрудников КГБ имеют политический заказной характер. За день до этого штаб политика информировал о блокировке счета избирательного фонда Бабарико.

Впоследствии в местных СМИ появилась информация о том, что Бабарико и его сын Эдуард дают показания в департаменте финрасследований комитета госконтроля Белоруссии в рамках расследования дел в отношении Белгазпромбанка.

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