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Образовательные мероприятия ко Дню российской науки проведут на ВДНХ 6-10 февраля
Фонари на ВДНХ / Фото: Максим Денисов / Официальный сайт мэра Москвы

Образовательные мероприятия ко Дню российской науки проведут на ВДНХ 6-10 февраля

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

На ВДНХ с 6 по 10 февраля в честь Дня российской науки пройдут экскурсии, лекции, кинопоказы, квесты и викторины. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе выставочного комплекса.

Ко Дню российской науки на ВДНХ проведут экскурсии, лекции, квесты и другие развлекательно-образовательные мероприятия. Об этом рассказали в пресс-службе выставочного комплекса.

Отмечается, что тематическая программа пройдет на ВДНХ с 6 по 10 февраля. Мероприятия для взрослых и детей проведут центры «Космонавтика и авиация» и «Слово», павильон «Книги», музей «Нефть» и экоцентр «Пчеловодство».

— Гости смогут посетить экскурсии, принять участие в квестах и викторинах на знание наук, послушать лекции о связи технологий с искусством и космоса с Арктикой. В центре «Космонавтика и авиация» Дни науки откроет серия бесплатных тематических туров «Химия и космос». Участие во всех событиях бесплатное, по предварительной регистрации, — пояснили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что участие в образовательных мероприятиях бесплатное. Для того, чтобы присоединиться к лекциям или квестам, участникам необходимо будет пройти регистрацию. Уточняется, что на территории ВДНХ и выставочных центров будут соблюдаться санитарно-эпидемиологических нормы, утвержденные в рамках борьбы с коронавирусом, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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