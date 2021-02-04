Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Книга жалоб и фотосъемка: какие новые торговые правила действуют в России
Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Книга жалоб и фотосъемка: какие новые торговые правила действуют в России

Елена Фролова

Экономика

Новые торговые правила начали действовать в России с 1 января. О том, как они повлияют на отношения между покупателями и продавцами, руководитель общества защиты прав потребителей «Потребнадзор» Александр Виноградов рассказал Nation News.

По его мнению, правила не будут усложнять жизнь ни той, ни другой стороне торговых сделок, а также не скажутся на стоимости продукции. Просто теперь то, что и так было понятно, прописано на законодательном уровне. При этом есть важное изменение, позволяющее сохранить имущество граждан нетронутым, и защитить от агрессивно настроенных охранников и сотрудников магазина.

— Законодательно прописано, что покупатель имеет право осуществлять видео- и фотосъемку в магазине. Это важно, так как множество телефонов было разбито охранниками и работниками магазина, что приводило к множеству конфликтов, — пояснил Александр Виноградов.

Книга жалоб, которая в советское время пользовалась большой популярностью, сегодня, по словам эксперта, имеет мало значения, однако избавляться от нее не стоит. С ее помощью руководство магазина будет понимать, что происходит в торговом зале, и решать конфликты с покупателями.

Тем временем юрист, учредитель общественной организации «Потребитель прав!» Андрей Некрасов рассказал ФАН, куда покупателям нужно обращаться с жалобами на недобросовестных продавцов.

— Сегодня никто не пользуется книгами жалоб. Более действенный способ взаимодействия — это отзывы, в том числе на картах, интернет-порталах. Все этим с удовольствием пользуются. Я даже не знаю людей, которые всерьез думают оставить жалобу в такой книге, — отметил Андрей Некрасов.

При этом подавать жалобы можно в единственный онлайн-мегарегулятор — Роспотребнадзор. Именно он привлекает к административной ответственности недобросовестных продавцов.

Читайте также: Правительство ожидает устойчивого роста экономики

продавецторговляпокупатель
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Водка, лодка и кувалда: записки старого моремана

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

17 лет «Фейсбуку»: взгляд из бездны соцсетей

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Возможна ли сегодня «новая Ялта»

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Набранных темпов не снижаем

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Зачем школам переходить на шестидневку

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Нобелевская премия мира — да кому она нужна

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Не отрекаются, любя»: жертвы любовного треугольника

Все мнения
О проекте