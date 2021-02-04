Книга жалоб и фотосъемка: какие новые торговые правила действуют в России

Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Новые торговые правила начали действовать в России с 1 января. О том, как они повлияют на отношения между покупателями и продавцами, руководитель общества защиты прав потребителей «Потребнадзор» Александр Виноградов рассказал Nation News.

По его мнению, правила не будут усложнять жизнь ни той, ни другой стороне торговых сделок, а также не скажутся на стоимости продукции. Просто теперь то, что и так было понятно, прописано на законодательном уровне. При этом есть важное изменение, позволяющее сохранить имущество граждан нетронутым, и защитить от агрессивно настроенных охранников и сотрудников магазина.

— Законодательно прописано, что покупатель имеет право осуществлять видео- и фотосъемку в магазине. Это важно, так как множество телефонов было разбито охранниками и работниками магазина, что приводило к множеству конфликтов, — пояснил Александр Виноградов.

Книга жалоб, которая в советское время пользовалась большой популярностью, сегодня, по словам эксперта, имеет мало значения, однако избавляться от нее не стоит. С ее помощью руководство магазина будет понимать, что происходит в торговом зале, и решать конфликты с покупателями.

Тем временем юрист, учредитель общественной организации «Потребитель прав!» Андрей Некрасов рассказал ФАН, куда покупателям нужно обращаться с жалобами на недобросовестных продавцов.

— Сегодня никто не пользуется книгами жалоб. Более действенный способ взаимодействия — это отзывы, в том числе на картах, интернет-порталах. Все этим с удовольствием пользуются. Я даже не знаю людей, которые всерьез думают оставить жалобу в такой книге, — отметил Андрей Некрасов.

При этом подавать жалобы можно в единственный онлайн-мегарегулятор — Роспотребнадзор. Именно он привлекает к административной ответственности недобросовестных продавцов.

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