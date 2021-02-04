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Амбулаторию на 110 посещений в смену ввели в эксплуатацию в Новой Москве
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Амбулаторию на 110 посещений в смену ввели в эксплуатацию в Новой Москве

Юлия Ямпольская

Город

Амбулаторию на 110 посещений в смену в поселке Курилово в Новой Москве ввели в эксплуатацию. Об этом в четверг. 4 февраля, сообщил глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

По его словам, учреждение находится по адресу улица Центральная, дом 2А.

Глава ведомства рассказал, что амбулаторию оборудовали современной техникой и мебелью, кроме того, предусмотрен пост охраны и видеосистема. Специалисты благоустроили прилегающую территорию и создали в здании безбарьерную среду, передает агентство городских новостей «Москва».

Посетители смогут воспользоваться услугами по всем медицинским направлениям, а также кабинетами функциональной диагностики, лечебных и восстановительных процедур, заключил Жидкин.

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ТиНАОввод в эксплуатациюВладимир Жидкин
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