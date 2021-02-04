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Врачи Москвы удалили воспаленный аппендикс женщине на восьмом месяце беременности
Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Врачи Москвы удалили воспаленный аппендикс женщине на восьмом месяце беременности

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, 8-я улица Соколиной Горы, 15 Карта всех событий

Врачи провели операцию по удалению аппендикса женщине на восьмом месяце беременности. Об этом рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

В инфекционную больницу № 2 на Соколиной Горе поступила пациентка на 29-й неделе беременности с жалобами на тошноту и боль внизу живота справа. В результате диагностики у женщины выявили острый аппендицит.

— Состояние пациентки требовало индивидуального подхода как из-за самой беременности, так и из-за ее срока, обусловливающего увеличение матки в размерах. Это ограничивает возможность эндоскопических манипуляций брюшной полости и смещает аппендикс из его наиболее частого расположения в более высокие отделы брюшной полости, — отметили в ведомстве.

Пациентке провели спинальную анестезию вместо наркоза — женщина находилась в сознании, но нижняя часть ее тела и живот были нечувствительны к боли. По словам врача анестезиолога-реаниматолога Владимира Тяна, это помогло избежать нежелательного воздействия лекарственных средств на плод.

— Мы сделали небольшой разрез, ориентированный на положение червеобразного отростка, выявленное при предоперационном УЗИ, а длительность процедуры составила всего 20 минут. Это командная работа, в которой также участвовали операционные медицинские сестры, — пояснил хирург Геннадий Письменный.

Отмечается, что в настоящее время пациентка находится в стабильном состоянии. Здоровью ее ребенка ничего не угрожает, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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