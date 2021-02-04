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Москва планирует провести «серьезный разговор» с США из-за реакции на протесты
Фото: МИД РФ

Москва планирует провести «серьезный разговор» с США из-за реакции на протесты

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Москва намерена провести серьезный разговор с Вашингтоном о реакции США на несанкционированные акции в России. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в четверг, 4 февраля.

Ранее МИД США заявил, что следит за «сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах». Вашингтон пояснил, что поддерживает право людей на выражение своего мнения.

— И, конечно, мы имеем в виду держать данную тему в поле зрения и провести серьезный разговор с Вашингтоном. Я вас уверяю, новости не заставят себя долго ждать, — цитирует Марию Захарову РИА Новости.

Ранее госсекретарь США заявил, что Америка не имеет отношения к несогласованным акциям в России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал неприемлемым санкционное давление со стороны Соединенных Штатов в двусторонних отношениях.

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