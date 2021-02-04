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«Они не хотят»: актриса Муцениеце — о нежелании детей общаться с папой
Фото: youtube.com / Agata Muceniece

«Они не хотят»: актриса Муцениеце — о нежелании детей общаться с папой

Никита Абрамов

Звезды

Актриса Агата Муцениеце рассказала об обвинениях бывшего мужа Павла Прилучного в том, что она якобы запрещает ему видеться с детьми.

По ее словам, дети сами наотрез отказываются общаться с отцом.

— Раньше такого не было — это пришло сейчас. Причем я понимаю, что в мой адрес начинаются обвинения: «Ты настраиваешь детей против меня. Ты ведешь себя так, что они не хотят…» И это неправда! Я каждый день пытаюсь им объяснить: «Ребят, пожалуйста, позвоните папе». Но они не хотят, — рассказала Муцениеце в своем шоу на YoutTube MamBook.

Поведение Тимофея, старшего ребенка, актриса еще может объяснить, так как раньше мальчик и так уходил от общения. Однако то, что происходит с дочкой, Муцениеце объяснить не может.

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детиПавел ПрилучныйАгата Муцениеце
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