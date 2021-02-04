Астролог Василиса Володина рассказала об опасности ретроградного 2021 года

Василиса Володина посоветовала с оптимизмом смотреть на вещи / Фото: www.instagram.com/vasilisa.volodina / Официальная страница Василисы Володиной в Instagram

Астролог Василиса Володина рассказала о том, что стоит ждать от ретроградного 2021 года. Она отметила, что расслабляться не стоит, так как сразу несколько планет окажутся в ретроградном положении. Это может привести к проблемам сразу в нескольких областях.

Специалист напомнила, что весь февраль, вплоть до 21 числа, Меркурий будет находиться в ретроградном положении. После него ретроградными станут Юпитер и Сатурн, а в декабре 2021 года и Венера.

— Почему это так важно для всех нас? В течение всего 2021 года та зона вашего индивидуального гороскопа, которая обозначается стыком знаков Козерог и Водолей, будет переживать неполадки, неувязки, препятствия. У каждого из нас есть зона, тема, вопрос, который будет болью в течение 2021 года, — рассказала Володина.

Астролог советует подробно изучить свою натальную карту, чтобы понять какой из сфер жизни стоит уделять больше внимания в течение года, пишет 5-tv.ru.

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