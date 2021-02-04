Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Врач рассказал, о каких болезнях говорят проблемы с зубами
zahnreinigung-1514693_1280.jpg

Врач рассказал, о каких болезнях говорят проблемы с зубами

Анастасия Чанцева

Здоровье

Стоматолог, имплантолог и хирург Мердан Джумаев рассказал, что различные заболевания желудочно-кишечного тракта отражаются на здоровье зубов.

— В первую очередь, это влияние обусловлено недостатком витаминов и минералов, что приводит к воспалительным процессам и усугубляет уже имеющиеся заболевания полости рта, — пояснил врач.

По словам врача, среди заболеваний у пациентов часто встречается гастрит, гастродуоденит, холецистит, язва желудка. Так, при гастрите повышается кислотность желудочного сока, что приводит к бледности и отечности слизистой оболочки, сухости губ, гингивиту, кислому привкусу во рту. При хроническом гастродуодените может появится стоматит, гингивит, герпес на губах. В обоих случаях возникает нарушение выработки слюны, а это приводит к интенсивности размножения бактерий.

— При недостатке слюны возникает риск кариозный и пародонтологических заболеваний, — уточнил Джумаев.

При холецистите часто встречается кариес, гингивит и стоматит. У людей, которые болеют сахарным диабетом, происходит нарушение микроциркуляции сосудистого русла и недостаток питания зубов и слизистой полости рта, что приводит к проблемам с деснами и зубами.

При заболеваниях щитовидной железы снижается обмен веществ, что ухудшает состояния зубов. Кроме того, зубы разрушаются при остеопорозе, так как из них исчезает кальций и фтор. Чаще всего он происходит у людей старше 45 лет, но, к счастью, этонедуг лечится, передает «Пятый канал».

Читайте также: Врач рассказала, о каких болезнях может свидетельствовать запах изо рта

стоматологудаление зубаболезнь зубов
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Когда исправить ничего нельзя и хеппи-энда не будет

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Водка, лодка и кувалда: записки старого моремана

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

17 лет «Фейсбуку»: взгляд из бездны соцсетей

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Возможна ли сегодня «новая Ялта»

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Набранных темпов не снижаем

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Зачем школам переходить на шестидневку

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Нобелевская премия мира — да кому она нужна

Все мнения
О проекте