Врач рассказал, о каких болезнях говорят проблемы с зубами

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Стоматолог, имплантолог и хирург Мердан Джумаев рассказал, что различные заболевания желудочно-кишечного тракта отражаются на здоровье зубов.

— В первую очередь, это влияние обусловлено недостатком витаминов и минералов, что приводит к воспалительным процессам и усугубляет уже имеющиеся заболевания полости рта, — пояснил врач.

По словам врача, среди заболеваний у пациентов часто встречается гастрит, гастродуоденит, холецистит, язва желудка. Так, при гастрите повышается кислотность желудочного сока, что приводит к бледности и отечности слизистой оболочки, сухости губ, гингивиту, кислому привкусу во рту. При хроническом гастродуодените может появится стоматит, гингивит, герпес на губах. В обоих случаях возникает нарушение выработки слюны, а это приводит к интенсивности размножения бактерий.

— При недостатке слюны возникает риск кариозный и пародонтологических заболеваний, — уточнил Джумаев.

При холецистите часто встречается кариес, гингивит и стоматит. У людей, которые болеют сахарным диабетом, происходит нарушение микроциркуляции сосудистого русла и недостаток питания зубов и слизистой полости рта, что приводит к проблемам с деснами и зубами.

При заболеваниях щитовидной железы снижается обмен веществ, что ухудшает состояния зубов. Кроме того, зубы разрушаются при остеопорозе, так как из них исчезает кальций и фтор. Чаще всего он происходит у людей старше 45 лет, но, к счастью, этонедуг лечится, передает «Пятый канал».

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