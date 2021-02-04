Коммунальные службы Москвы проведут противогололедную обработку дорог

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Москве городские службы проводят сплошную противогололедную обработку проезжей части, тротуаров и дворовых территорий. Об этом сообщила пресс-служба Комплекса городского хозяйства столицы в четверг, 4 февраля.

Уточняется, что в Москве снегопад продолжится до утра пятницы, 5 февраля, прирост снега составит 4–6 сантиметров, местами возможна гололедица.

— По мере выпадения осадков коммунальная техника приступит к сплошному механизированному подметанию проезжей части и тротуаров и проведет повторную противогололедную обработку. Цикл работ повторят несколько раз, — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что в уборке снега задействовано необходимое число коммунальной техники, также участие принимает достаточное число бригад ручной уборки.

Кроме того, сообщается, что на МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей. Пешеходов призвали быть внимательнее, не укрываться под деревьями, а водителей — соблюдать скоростной режим и дистанцию.

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