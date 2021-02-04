Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Хочется, чтобы появился наследник»: актер Волобуев ушел из семьи ради ровесницы дочери
Фото: Скриншот видео с YouTube-канала «Русский Музыкальный Банк»

«Хочется, чтобы появился наследник»: актер Волобуев ушел из семьи ради ровесницы дочери

Никита Абрамов

Звезды

Актер сериала «Склифосовский», 53-летний Сергей Волобуев, ушел от жены Елены, с которой прожил в браке 30 лет. Позже выяснилось, что причиной ухода стала молодая любовница актера, 36-летняя Елизавета Сорочинская.

На данный момент Волобуев требует от жены развода. Также для новой семьи он хочет приобрести недвижимость.

Пойти на такой шаг он решился из-за того, что Сорочинская ждет от него ребенка.

— Супруга уже не может иметь детей, а то, что произошло с Лизой, тут главный фактор — рождение сына. Хочется, чтобы появился наследник, — рассказал Сергей.

Елена Волобуева считает, что ее соперница решила увести мужа из семьи только из-за денег. По словам Елены, молодая любовница актера запугивала ее, чтобы та отдала все деньги, которые имеются на счету Елены после продажи квартиры.

Однако сама Сорочинская отрицает эти обвинения. По ее словам, Елена накидывалась на нее с кулаками, так что жертвой она считает себя, заявила девушка в эфире телепередачи «На самом деле».

Читайте также: Актер Шевельков рассказал о своей неприязни к фильму «Гардемарины, вперед!»

актер«На самом деле»любовница
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Когда исправить ничего нельзя и хеппи-энда не будет

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Водка, лодка и кувалда: записки старого моремана

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Удаленка — это всерьез и надолго

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

17 лет «Фейсбуку»: взгляд из бездны соцсетей

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Возможна ли сегодня «новая Ялта»

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Зачем школам переходить на шестидневку

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Набранных темпов не снижаем

Все мнения
О проекте