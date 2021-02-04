«Хочется, чтобы появился наследник»: актер Волобуев ушел из семьи ради ровесницы дочери

Фото: Скриншот видео с YouTube-канала «Русский Музыкальный Банк»

Актер сериала «Склифосовский», 53-летний Сергей Волобуев, ушел от жены Елены, с которой прожил в браке 30 лет. Позже выяснилось, что причиной ухода стала молодая любовница актера, 36-летняя Елизавета Сорочинская.

На данный момент Волобуев требует от жены развода. Также для новой семьи он хочет приобрести недвижимость.

Пойти на такой шаг он решился из-за того, что Сорочинская ждет от него ребенка.

— Супруга уже не может иметь детей, а то, что произошло с Лизой, тут главный фактор — рождение сына. Хочется, чтобы появился наследник, — рассказал Сергей.

Елена Волобуева считает, что ее соперница решила увести мужа из семьи только из-за денег. По словам Елены, молодая любовница актера запугивала ее, чтобы та отдала все деньги, которые имеются на счету Елены после продажи квартиры.

Однако сама Сорочинская отрицает эти обвинения. По ее словам, Елена накидывалась на нее с кулаками, так что жертвой она считает себя, заявила девушка в эфире телепередачи «На самом деле».

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