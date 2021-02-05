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Прокуратура Москвы проверит сообщения о жестоком обращении с воспитанником детсада
Фото: «Вечерняя Москва»

Прокуратура Москвы проверит сообщения о жестоком обращении с воспитанником детсада

Татьяна Плотникова

Происшествия
Россия, Москва, Гвардейская улица Карта всех событий

Прокуратура Москвы проводит проверку в связи с сообщениями средств массовой информации о получении ребенком телесных повреждений в детском саду. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно данным СМИ, инцидент произошел 28 января в частном детском саду на Гвардейской улице. В публикации говорилось также, что в детском саду к ребенку применялись жестокие методы воспитания.

Проверку проводит Кунцевская межрайонная прокуратура. Правоохранительные органы установят обстоятельства и причины случившегося, а также дадут оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних.

По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, сообщается на официальном сайте прокуратуры города Москвы.

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