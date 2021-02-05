В Рособрнадзоре объяснили выбор сроков проведения ЕГЭ

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Рособрнадзор рассчитывает, что Единый государственный экзамен будет проведен согласно установленным срокам, в июне. Об этом в пятницу, 5 февраля, рассказал руководитель ведомства Анзор Музаев.

Как пояснил Музаев, решение о сроках проведения ЕГЭ было принято с учетом экспертных мнений и рекомендаций Роспотребнадзора относительно ситуации с коронавирусной инфекцией.

— Когда мы принимали решение, эксперты с Роспотребнадзора нас успокоили, сказали, что июнь в этом году будет подходящим для проведения этой процедуры, — отметил глава Рособрнадзора.

Музаев подчеркнул, что «волны COVID-19 предсказуемы только врачами», однако выразил надежду, что ЕГЭ пройдет в соответствии с запланированным графиком, сообщает ТАСС.

Ранее в пресс-службе Департамента образования и науки Москвы рассказали, что в столице в этом году сдавать Единый государственный экзамен планируют около 80 тысяч человек. В экзаменах поучаствуют свыше 68 тысяч выпускников школ 2021 года и около 12 тысяч выпускников прошлых лет.

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