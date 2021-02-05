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Роспотребнадзор дал рекомендации по защите жилья от муравьев
Фото: pixabay.com

Роспотребнадзор дал рекомендации по защите жилья от муравьев

Татьяна Плотникова

Общество

В жилых помещениях нередко обитает синантропный рыжий домовый (фараонов) муравей. Как защитить свою квартиру или дом от нашествия этих насекомых, в пятницу, 2 февраля, рассказали в Роспотребнадзоре.

Как пояснили в ведомстве, рыжие муравьи обитают исключительно в отапливаемых помещениях: квартирах (особенно в домах с пустотелыми перекрытиями и скрытыми батареями парового отопления), в заведениях общепита, в банях, теплицах, продуктовых магазинах.

Поскольку из всех муравьев именно этот вид считается наиболее активным переносчиком возбудителей инфекционных болезней, в Роспотребнадзоре рассказали, как бороться с данными насекомыми.

Самым рациональным методом считается использование различных типов приманок на основе гидраметилнона, имидаклоприда, хлорпирифоса, буры и смеси борной кислоты с бурой. Для использования буры и борной кислоты рекомендуются жидкие формы приманок. Рабочих особей муравьев легко уничтожить, обработав пути их передвижения («дорожки») средствами в аэрозольных упаковках.

Чтобы предотвратить их появление, необходимо соблюдать гигиену: регулярно делать влажную уборку, содержать в чистоте посуду, места для приготовления пищи и хранения продуктов, мусорное ведро, не хранить долго вещи, которыми вы не пользуетесь, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

Ранее Роспотребнадзор рассказал, как предотвратить появление в доме постельных клопов, а также дал советы, как бороться с этими насекомыми, если они уже появились.

Читайте также: В Роспотребнадзоре предупредили о скором пике нашествия тараканов

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