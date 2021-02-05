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Врач объяснил, нужна ли вакцинация переболевшим коронавирусом
Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Врач объяснил, нужна ли вакцинация переболевшим коронавирусом

Татьяна Плотникова

Общество

Иммунитет у людей, которые переболели коронавирусной инфекцией, с течением времени снижается, поэтому им может быть показана вакцинация. Такое мнение в пятницу, 5 февраля, высказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Как пояснил медик, прежде всего это касается переболевших в легкой форме во время так называемой первой основной волны COVID-19, в связи с чем им рекомендуют вакцинироваться от коронавируса.

— К лету, через год с лишним после нашего карантина, когда была основная первая волна, будет значительное снижение иммунитета у людей, которые переболели в легкой форме или бессимптомно и для них, соответственно, вакцинация показана в первую очередь, — цитирует Тимакова РИА Новости.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что большинство жителей столицы уже переболели коронавирусной инфекцией, причем перенесли ее преимущественно в легкой форме. Также Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве демонстрирует постоянное улучшение.

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