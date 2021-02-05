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Панама заявила о готовности к экстренному применению вакцины «Спутник V»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Панама заявила о готовности к экстренному применению вакцины «Спутник V»

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Власти Панамы готовы зарегистрировать российскую вакцину от коронавируса. Об этом в пятницу, 5 февраля, пишет Reuters со ссылкой на подписанное министром здравоохранения страны Луисом Франсиско Сукре письмо о соответствующих планах.

— Правительство Панамы… готово выдать разрешение на экстренное применение вакцины «Спутник V», — указано в документе.

Источник в панамском минздраве подтвердил агентству подлинность письма. Оно датировано 3 февраля и адресовано российским коллегам из РФПИ (Российского фонда прямых инвестиций, — прим. «ВМ»).

По последним данным, в Панаме с начала распространения COVID-19 выявили 324 489 случаев заражения ковидом. От заболевания, вызываемого данной инфекцией, умер 5391 пациент.

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