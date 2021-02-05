Более 103,6 миллиона тестов на COVID-19 провели в России с начала пандемии

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

С начала пандемии коронавируса в России провели более 103,6 миллиона тестов на COVID-19. Об этом в пятницу, 5 февраля, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Отмечается, что под медицинским наблюдениям в настоящее время находятся 625 196 человек. В пресс-службе добавили, что за последние сутки в стране провели 458 тысяч тестов на выявление коронавируса, приводит данные РИА Новости.

Ранее сообщалось, что жителей Москвы оштрафовали на 10 миллионов рублей за отсутствие тестов на COVID-19 после поездок за рубеж. Уточняется, что Роспотребнадзор обязывает граждан, выезжающих за границу, прикреплять результаты ПЦР-теста на портал госуслуг в течение трех дней.

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