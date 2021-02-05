Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Более 103,6 миллиона тестов на COVID-19 провели в России с начала пандемии
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Более 103,6 миллиона тестов на COVID-19 провели в России с начала пандемии

Анастасия Волоснова

Общество

С начала пандемии коронавируса в России провели более 103,6 миллиона тестов на COVID-19. Об этом в пятницу, 5 февраля, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Отмечается, что под медицинским наблюдениям в настоящее время находятся 625 196 человек. В пресс-службе добавили, что за последние сутки в стране провели 458 тысяч тестов на выявление коронавируса, приводит данные РИА Новости.

Ранее сообщалось, что жителей Москвы оштрафовали на 10 миллионов рублей за отсутствие тестов на COVID-19 после поездок за рубеж. Уточняется, что Роспотребнадзор обязывает граждан, выезжающих за границу, прикреплять результаты ПЦР-теста на портал госуслуг в течение трех дней.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Гинцбург: К середине 2021 года 60 процентов россиян смогут вакцинироваться от COVID-19

тестыпандемиякоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Виталий Сучков
Виталий Сучков

Встречаемся теперь не только дистанционно

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Когда исправить ничего нельзя и хеппи-энда не будет

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Водка, лодка и кувалда: записки старого моремана

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Удаленка — это всерьез и надолго

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

17 лет «Фейсбуку»: взгляд из бездны соцсетей

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Возможна ли сегодня «новая Ялта»

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Зачем школам переходить на шестидневку

Все мнения
О проекте