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Движение по Ильменскому проезду частично восстановили
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Движение по Ильменскому проезду частично восстановили

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Ильменский проезд, 6 Карта всех событий

Движение по Ильменскому проезду на севере Москвы частично восстановили. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.

Ранее съезд с Дмитровского шоссе на Ильменский перекрывали сотрудники МЧС. По предварительным данным, в гаражах возле дороги произошло возгорание. Отмечается, что инцидент произошел в районе девятого строения дома 4 по Ильменскому проезду.

В настоящее время перекрытие частично сняли, уточнили в пресс-службе. Движение осталось ограниченным в районе дома 6.

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