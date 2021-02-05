Движение по Ильменскому проезду частично восстановили

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Ильменский проезд, 6 Карта всех событий

Движение по Ильменскому проезду на севере Москвы частично восстановили. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.

Ранее съезд с Дмитровского шоссе на Ильменский перекрывали сотрудники МЧС. По предварительным данным, в гаражах возле дороги произошло возгорание. Отмечается, что инцидент произошел в районе девятого строения дома 4 по Ильменскому проезду.

В настоящее время перекрытие частично сняли, уточнили в пресс-службе. Движение осталось ограниченным в районе дома 6.

Читайте также: Движение по проспекту Андропова ограничат до 1 декабря 2021 года