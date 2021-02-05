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Новостройку для жителей аварийных домов возведут в подмосковных Озерах
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Новостройку для жителей аварийных домов возведут в подмосковных Озерах

Елена Фролова

Общество

Новый дом построят в подмосковных Озерах в 2022 году. Он будет полностью предназначен для переселения 126 жителей аварийного жилья. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный минстрой.

Архитектурный облик пятиэтажного здания, которое появится в Озерах, уже согласован.

— Для 126 переселенцев будут куплены комфортабельные квартиры, соответствующие всем современным требованиям. Так, мы расселим 60 аварийных помещений общей площадью более 2,4 тысячи квадратных метров, — рассказал руководитель ведомства Владимир Локтев.

Переселение запланировано на 2022 год. Его проведут по программе национального проекта «Жилье и городская среда».

Напомним, город Озеры входит в городской округ Коломна.

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