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Медики рассказали о причинах боли в затылке
Фото: pexels.com

Медики рассказали о причинах боли в затылке

Анастасия Чанцева

Здоровье

Регулярные боли в затылке могут свидетельствовать о наличии холестериновых бляшек в сосудах. К такому выводу пришел ряд медиков.

Отмечается, что содержащийся в крови холестерин играет важную роль для здоровья, в том числе способствуя созданию клеток. Но когда значения холестерина повышены, происходит налипание бляшек в местах повреждений на внутренних стенках артерий. Постепенно начинает ухудшаться кровоток, нарушается процесс доставки кислорода к тканям, что приводит к развитию сердечных заболеваний и инсульта.

При этом о скоплении холестериновых бляшек человек может не знать. У некоторых пациентов начинаются головные и височные боли, но чаще — боли в затылке. Именно они говорят о том, что в сосудах бляшки.

Постепенно происходит закупорка сосудов в области головы, что сопровождается дискомфортом. Тревожным сигналом можно считать, когда боли учащаются и долго не проходят. В этом случае рекомендуется незамедлительно обратиться к терапевту, который назначит анализ крови.

Анализподтвердит наличие или отсутствие повышенного холестерина в крови. Не нужно игнорировать все эти симптомы, поскольку увеличивается риск разрыва кровеносных сосудов и инсульта, сообщает «Медикфорум».

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инсультХолестеринголовные боли
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