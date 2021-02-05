Проездом по МЦК воспользовались 2,6 миллиона пассажиров за последнюю неделю января
За последнюю неделю января проездом по Московскому центральному кольцу (МЦК) воспользовались 2,6 миллиона пассажиров. Об этом рассказали в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
В ведомстве пояснили, что в связи с улучшением эпидемиологической обстановки москвичи начинают все чаще пользоваться общественным транспортом.
Отмечается, что за прошлую неделю москвичи воспользовались московским метро и МЦК на 1,4 миллиона раз больше, чем неделей ранее. В Дептрансе добавили, что поток пассажиров был увеличен с 65 до 69 процентов.
— МЦК здесь абсолютный лидер — на прошлой неделе кольцом воспользовались 2,6 миллиона пассажиров. Это 83 процента от тех же дней год назад, — уточнили в пресс-службе.
В департаменте подчеркнули, что поездки на метро и МЦК безопасны, так как в поездах регулярно проводится дезинфекция. Москвичам напомнили о том, что для снижения рисков распространения COVID-19 в общественном транспорте необходимо носить маски, перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.
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