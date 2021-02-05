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Проездом по МЦК воспользовались 2,6 миллиона пассажиров за последнюю неделю января
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Проездом по МЦК воспользовались 2,6 миллиона пассажиров за последнюю неделю января

Анастасия Волоснова

Город

За последнюю неделю января проездом по Московскому центральному кольцу (МЦК) воспользовались 2,6 миллиона пассажиров. Об этом рассказали в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

В ведомстве пояснили, что в связи с улучшением эпидемиологической обстановки москвичи начинают все чаще пользоваться общественным транспортом.

Отмечается, что за прошлую неделю москвичи воспользовались московским метро и МЦК на 1,4 миллиона раз больше, чем неделей ранее. В Дептрансе добавили, что поток пассажиров был увеличен с 65 до 69 процентов.

— МЦК здесь абсолютный лидер — на прошлой неделе кольцом воспользовались 2,6 миллиона пассажиров. Это 83 процента от тех же дней год назад, — уточнили в пресс-службе.

В департаменте подчеркнули, что поездки на метро и МЦК безопасны, так как в поездах регулярно проводится дезинфекция. Москвичам напомнили о том, что для снижения рисков распространения COVID-19 в общественном транспорте необходимо носить маски, перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.

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