Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Народный депутат Медведчук объяснил, когда закончится война на Украине
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России 

Народный депутат Медведчук объяснил, когда закончится война на Украине

Виктория Федотова

В мире

Народный депутат Украины и глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук объяснил, когда на Украине закончится гражданская война.

— Война окончится тогда, когда появится политическая воля у руководства страны, — заявил Медведчук.

Украинский политик отметил, что у нынешнего президента Украины нет политической воли для реализации Минских соглашений.

— Мы могли в сентябре-октябре в Парламенте принять базу Минских соглашений. Он не собирался этого делать изначально. Почему я не могу ответить, но то, что в этом вопросе отказа от выполнения на реализацию мира главную роли сыграли США — это однозначно, — отметил собеседник.

По его словам, американские власти хотят, чтобы Украина была плацдармом противостояния, который выгоден США. Им не нужен мир на Донбассе и окончание гражданской войны на Украине.

Интервью опубликовано на YouTube.

Читайте также: Совет Безопасности ООН проведет заседание по Минскому комплексу мер по Украине

Политикамнение экспертаДонбасс
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

О вкусном пельмене замолвите слово

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Вера твоя спасла тебя

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Встречаемся теперь не только дистанционно

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Когда исправить ничего нельзя и хеппи-энда не будет

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Водка, лодка и кувалда: записки старого моремана

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Удаленка — это всерьез и надолго

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Возможна ли сегодня «новая Ялта»

Все мнения
О проекте