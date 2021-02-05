Народный депутат Медведчук объяснил, когда закончится война на Украине

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Народный депутат Украины и глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук объяснил, когда на Украине закончится гражданская война.

— Война окончится тогда, когда появится политическая воля у руководства страны, — заявил Медведчук.

Украинский политик отметил, что у нынешнего президента Украины нет политической воли для реализации Минских соглашений.

— Мы могли в сентябре-октябре в Парламенте принять базу Минских соглашений. Он не собирался этого делать изначально. Почему я не могу ответить, но то, что в этом вопросе отказа от выполнения на реализацию мира главную роли сыграли США — это однозначно, — отметил собеседник.

По его словам, американские власти хотят, чтобы Украина была плацдармом противостояния, который выгоден США. Им не нужен мир на Донбассе и окончание гражданской войны на Украине.

Интервью опубликовано на YouTube.

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