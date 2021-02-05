Участники парада Победы в Санкт-Петербурге пройдут вакцинацию от коронавируса
Вакцинацию от коронавирусной инфекции проведут участникам парада Победы, который состоится в Санкт-Петербурге. Об этом сообщают «Невские новости».
Прививку от COVID-19 военнослужащим будут делать в пунктах постоянной дислокации, предварительно проверив состояние здоровья каждого из них. Уточняется, что на репетициях все участники будут соблюдать правила санитарно-эпидемиологчиеской безопасности – носить средства индивидуальной защиты.
— Военнослужащие пройдут добровольную двухэтапную вакцинацию препаратом «Гам-КОВИД-Вак» перед началом проведения тренировок к параду Победы, — сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).
Сама процедура вакцинации также будет проводиться с соблюдением всех требований. Также уточняется, что перед всеми репетициями будет проводиться специальная обязательная дезинфекция мест строевых тренировок.
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