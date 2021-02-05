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Более тысячи роликов о здоровом образе жизни сняли московские школьники
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Более тысячи роликов о здоровом образе жизни сняли московские школьники

Юлия Ямпольская

Город

Столичные школьники сняли свыше тысячи роликов о здоровом образе жизни в январе 2021 года в рамках конкурса #ЗОЖигай. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента образования и науки Москвы.

Уточняется, что участники прислали видео о том, как весело и безопасно можно проводить новогодние праздники и заниматься спортом. Кроме того, все смогли почувствовать себя видеоблогерами, которые популяризировали здоровый образ жизни.

В голосовании за лучшие ролики приняли участие более 60 тысяч горожан, передает агентство городских новостей «Москва».

Специалисты посмотрели все присланные работы и отобрали те, которые понравились больше всего. Жюри при выборе призеров и победителей учитывало эти голоса и соответствие содержания роликов правилам конкурса.

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