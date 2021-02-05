Врачи Морозовской больницы в Москве спасли 12-летнюю девочку с инсультом

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

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Врачи Морозовской детской больницы провели экстренную операцию 12-летней девочке, у которой произошел инсульт. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Стало известно, что подростку внезапно стало плохо: у девочки резко заболела голова, началась рвота, потом появились жалобы на сонливость и вялость. В больнице ей оперативно сделали КТ-исследование, после которого врачи выяснили, что у девочки внутримозговая гематома правой височно-теменной области.

По словам заведующего нейрохирургического отделения больницы Матвея Лившица, подростку провели костно-пластическую трепанацию черепа.

Помимо этого, девочке частично удалили артериовенозную мальформацию, которая была расположена на дне гематомы. Такие оперативные вмешательства относятся к разряду сложных, ведь существует высокий риск возникновения кровотечения.

В результате операция прошла успешно. На третий день девочку перевели в нейрохирургическое отделение, где продолжили медикаментозную поддерживающую терапию.

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