Студенты вузов Подмосковья вернутся к очному обучению 8 февраля

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Студенты высших образовательных учреждений возвращаются к очному обучению с понедельника, 8 февраля. Об этом сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина на своей странице в социальной сети Instagram.

Ранее вузы проводили занятия в дистанционном формате с 9 ноября из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в регионе.

По словам Каклюгиной, в учебных заведениях будут действовать меры безопасности, такие как термометрия, проветривание, а также дезинфекция.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, когда могут быть сняты ограничения по коронавирусу в Московской области.

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