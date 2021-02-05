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Студенты вузов Подмосковья вернутся к очному обучению 8 февраля
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Студенты вузов Подмосковья вернутся к очному обучению 8 февраля

Юлия Ямпольская

Образование

Студенты высших образовательных учреждений возвращаются к очному обучению с понедельника, 8 февраля. Об этом сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина на своей странице в социальной сети Instagram.

Ранее вузы проводили занятия в дистанционном формате с 9 ноября из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в регионе.

По словам Каклюгиной, в учебных заведениях будут действовать меры безопасности, такие как термометрия, проветривание, а также дезинфекция.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, когда могут быть сняты ограничения по коронавирусу в Московской области.

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