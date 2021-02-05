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Специалисты Минздрава рассказали, как ведется реестр вакцинированных от коронавируса
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Специалисты Минздрава рассказали, как ведется реестр вакцинированных от коронавируса

Елена Фролова

Здоровье

Мониторинг процесса вакцинации в России ведут Министерство здравоохранения и Росздравнадзор. Для этого специалисты используют систему маркировки и реестра людей, сделавших прививку от коронавирусной инфекции. Об этом заявила заместитель главы Росздравнадзора Валентина Косенко, сообщает ФАН.

По ее словам, ведомства в ежедневном режиме следят за совпадением числа вакцинированных человек в реестре с количеством вакцины, выведенной из гражданского оборота. В свою очередь начальник управления лицензирования Росздравнадзора Ирина Крупнова отметила важность своевременного информирования об использовании лекарственных препаратов.

— Если отдельно взятая медицинская организация несвоевременно вводит информацию о приеме вакцины и выводе ее, это является нарушением лицензионных требований и условий. Причем это нарушение грубое, — подчеркнула Ирина Крупнова.

Спикеры добавили, что данные в систему маркировки «Честный знак» нужно вносить по итогам дня вакцинации.

Тем временем врачи обеспокоены вспышкой коронавируса среди детей. Недавно в Израиле сообщили о том, что чаще за помощью к специалистам стали обращаться несовершеннолетние. Тревогу медики забили из-за распространения британского штамма новой инфекции, сообщает «Царьград».

По мнению профессора Полины Степенски, пока нет достоверных научных подтверждений того, что именно эта мутация COVID-19 вызывает 70 процентов ежедневных заражений среди детей и подростков в Израиле.

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