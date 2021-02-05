Дептранс рассказал москвичам о проекте «День Транспортного Валентина»

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

В столичном департаменте транспорта рассказали о проекте «День Транспортного Валентина». Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщает Telegram-канал ведомства.

Уточняется, что до 13 февраля москвичам нужно рассказать самую романтичную историю, которая произошла с ними в московском транспорте. Например, о знакомстве, свидании или просто забавном случае.

Трем авторам лучших историй подарят романтический ужин на двоих в ресторане «Волга-Волга» на Северном речном вокзале, также кому-то достанутся поездка на ретротрамвае и другие призы.

Прислать историю необходимо на специальный лендинг.

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