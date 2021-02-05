Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Дептранс рассказал москвичам о проекте «День Транспортного Валентина»
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Дептранс рассказал москвичам о проекте «День Транспортного Валентина»

Юлия Ямпольская

Город

В столичном департаменте транспорта рассказали о проекте «День Транспортного Валентина». Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщает Telegram-канал ведомства.

Уточняется, что до 13 февраля москвичам нужно рассказать самую романтичную историю, которая произошла с ними в московском транспорте. Например, о знакомстве, свидании или просто забавном случае.

Трем авторам лучших историй подарят романтический ужин на двоих в ресторане «Волга-Волга» на Северном речном вокзале, также кому-то достанутся поездка на ретротрамвае и другие призы.

Прислать историю необходимо на специальный лендинг.

Читайте также: Проездом по МЦК воспользовались 2,6 миллиона пассажиров за последнюю неделю января

МетроМоскваДень святого Валентина
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Товарищи ученые, бросайте ваши опыты

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Российское кино всегда виновато

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

О вкусном пельмене замолвите слово

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Встречаемся теперь не только дистанционно

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Вера твоя спасла тебя

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Когда исправить ничего нельзя и хеппи-энда не будет

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Водка, лодка и кувалда: записки старого моремана

Все мнения
О проекте