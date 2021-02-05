Жителям столицы рассказали, как в Центре имени Швецовой помогают малышам

/ Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

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Служба ранней помощи работает на базе Научно-практического центра медико-социальной реабилитации имени Л.И. Швецовой. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и соцзащиты населения.

В центре службу создали в 2014 году на базе детского отделения. На данный момент она является самостоятельным учреждением. Помощь семьям с малышами с нарушениями развития оказывает мультидисциплинарная бригада специалистов. В команду экспертов входят врач-невролог, педиатр развития, инструкторы по лечебной и адаптивной физкультуре, дефектолог, логопед, психолог и социальный педагог.

За все время работы с детьми специалисты получили значительный опыт в сфере социализации и развития детей. По итогам программы малыши с особенностями приобретают навыки и умения, учатся ладить со своими эмоциями и желаниями. Самый объективный критерий результативности программы — это возможность ребенка посещать детский сад, а также общаться с ровесниками.

Одной из основных особенностей работы Службы ранней помощи является плотная работа с семьей малыша. Кроме того, среди не менее важных составляющих выделяют повышение родительской компетентности в вопросах ухода и воспитания детей с особенностями развития и психологическую поддержку родителей.

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