Количество пожаров в Москве снизилось почти на 20 процентов в 2020 году
В столице в минувшем году почти на 20 процентов снизилось количество пожаров. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
Уточняется, что спасатели ликвидировали 7 833 пожара. Кроме того, на 13 процентов снизилось количество погибших в результате возгораний — в 2020 году было спасено 1128 человек, передает Интерфакс.
Также в МЧС рассказали, что показатели происшествий снизились на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
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