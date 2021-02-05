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Количество пожаров в Москве снизилось почти на 20 процентов в 2020 году
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Количество пожаров в Москве снизилось почти на 20 процентов в 2020 году

Юлия Ямпольская

Город

В столице в минувшем году почти на 20 процентов снизилось количество пожаров. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Уточняется, что спасатели ликвидировали 7 833 пожара. Кроме того, на 13 процентов снизилось количество погибших в результате возгораний — в 2020 году было спасено 1128 человек, передает Интерфакс.

Также в МЧС рассказали, что показатели происшествий снизились на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

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