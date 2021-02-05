Невролог рассказала о способах восстановления памяти после коронавируса

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Невролог Снежана Борисова поделилась советами, которые могут восстановить память после COVID-19.

По словам врача, тем, кто переболел коронавирусом, важно восстановить когнитивные функции, процесс восстановления займет от 3 до 6 месяцев. Борисова советует в течение полутора месяцев употреблять лекарства, которые усиливают память. Строго после консультации с неврологом или терапевтом.

— Память – это «большая мышца», требующая постоянных тренировок. По данной причине вторым способом является чтение книг и различные квесты. Полезно также разгадывать сканворды и кроссворды. Следует развивать память путем активной мыслительной деятельности, - пояснила Борисова.

Третьим способом невролог назвала необходимость совершать прогулки перед сном в течение 15-30 минут, что поможет восстановить ослабленную функцию мозга, сообщает Федеральное Агентство Новостей.

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