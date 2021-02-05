Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Невролог рассказала о способах восстановления памяти после коронавируса
KOC_7090.JPG

Невролог рассказала о способах восстановления памяти после коронавируса

Анастасия Чанцева

Здоровье

Невролог Снежана Борисова поделилась советами, которые могут восстановить память после COVID-19.

По словам врача, тем, кто переболел коронавирусом, важно восстановить когнитивные функции, процесс восстановления займет от 3 до 6 месяцев. Борисова советует в течение полутора месяцев употреблять лекарства, которые усиливают память. Строго после консультации с неврологом или терапевтом.

— Память – это «большая мышца», требующая постоянных тренировок. По данной причине вторым способом является чтение книг и различные квесты. Полезно также разгадывать сканворды и кроссворды. Следует развивать память путем активной мыслительной деятельности, - пояснила Борисова.

Третьим способом невролог назвала необходимость совершать прогулки перед сном в течение 15-30 минут, что поможет восстановить ослабленную функцию мозга, сообщает Федеральное Агентство Новостей.

Читайте также: Рабочий вопрос: Могут ли уволить за отказ от прививок

памятьневрологиякоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Товарищи ученые, бросайте ваши опыты

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Российское кино всегда виновато

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

О вкусном пельмене замолвите слово

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Встречаемся теперь не только дистанционно

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Вера твоя спасла тебя

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Когда исправить ничего нельзя и хеппи-энда не будет

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Водка, лодка и кувалда: записки старого моремана

Все мнения
О проекте